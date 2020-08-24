Правительство Германии: возможно, Алексей Навальный был отравлен

Власти Германии полагают, что российский политик Алексей Навальный «с определенной долей вероятности» был отравлен. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт.

«Так как есть определенная вероятность того, что это было отравление, [Навальному] необходима защита», — сказал Зайберт.

Зайберт также отметил, что на официальном уровне власти Германии не делали приглашения Навальному, но помогали обеспечить его доставку.

Поправка. В первоначальной версии заметки говорилось, что Зайберт говорил о «большой вероятности» того, что Навальный был отравлен. На самом деле он сказал «mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit», что можно перевести как «с некоторой вероятностью» или «с определенной вероятностью». Редакция приносит извинения читателям.

Алексей Навальный находится в коме с 20 августа, после того как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Соратники политика полагают, что его могли отравить.

Навальный почти двое суток находился в клинике в Омске, после чего его транспортировали в Берлин. Почти сутки врачи омской клиники отказывались выдать разрешение на его транспортировку, объясняя это нестабильным состоянием пациента. Соратники Навального полагали, что это делалось намеренно — чтобы скрыть следы присутствия токсина в организме.

Диагноз Навального до сих пор неизвестен. Врачи омской больницы заявляли, что он был доведен до сведения его близких. Омский минздрав подчеркивал, что анализы не обнаружили в организме Навального токсинов.