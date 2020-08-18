Kyodo: на акциях протеста в Минске задержали гражданина Японии

В ходе разгона акций протеста в Минске был задержан гражданин Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское посольство.

По данным дипломатов, мужчину задержали 12 августа и с тех пор он находится в изоляторе. Причины его задержания выясняются.

Посольство не раскрывает имя задержанного, но отмечает, что ему около 20 лет и он постоянно проживает в Минске.

Обновлено. Задержанного гражданина Японии, вероятно, зовут Акихиро Ханода. Человек с таким именем есть в списках задержанных за 12 августа, которые ведет правозащитный центр «Весна». Там он назван «активистом анархического движения».

Массовые акции протеста начались в Беларуси вечером 9 августа — после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция во главе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской не признала итоги голосования. Протестные акции жестко разгоняли правоохранительные органы.

Сообщалось, что за три дня были задержаны более 7000 человек. Среди них были граждане России, в том числе спецкор «Медузы» Максим Солопов, журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, корреспондент Znak.com Никита Телиженко, фотограф РИА Новости Илья Питалев, активисты «Открытой России» Артем Важенков и Игорь Рогов.

Многие из задержанных жаловались на избиения. В Следственный комитет Беларуси поданы более 700 соответствующих жалоб граждан.