Bloomberg: люди из окружения Лукашенко говорили с людьми из Кремля о возможности бегства в Россию

Некоторые люди из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко связывались со своими «контактами в Кремле», чтобы обсудить возможность бегства в Россию в случае свержения белорусской власти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве, знакомых с содержанием таких бесед.

Лукашенко 14 августа отверг предположения о том, что он может покинуть страну. «Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые „свядомыя“ раскручивают: президент покинул страну и находится за границей», — заявил он, открывая совещание в Минске.

15 августа Лукашенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, президенты выразили уверенность в том, что все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре решены, и «подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений».

В Белоруссии седьмой день подряд продолжаются протесты с требованием пересмотра результатов президентских выборов и отставки Лукашенко. Сначала демонстрантов жестко разгоняли с применением спецсредств, но это не помогло прекратить уличные выступления, и милиция прекратила массовые задержания.