Из минских офисов «Яндекса» и Uber ушли вооруженные люди. Это были сотрудники МВД Беларуси

Сотрудники силовых структур покинули офис компании «Яндекс» в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости. Они также ушли из офиса Uber, пишет белорусская версия агентства Sputnik.

В «Яндексе» «Медузе» сообщили, что обыски проводили сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. «Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были», — заявили в «Яндексе».

Ранее стало известно, что вооруженные люди пришли в минские офисы «Яндекса» и Uber для проведения обысков. Бренд Uber принадлежит «Яндексу», но офисы у них находятся в разных местах.

Обновлено. Сотрудники «Яндекса» дали «исчерпывающие ответы» на вопросы представителей МВД, заявили «Интерфаксу» в посольстве России в Минске (про обыски посольство уведомил «Яндекс»).

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против результатов президентских выборов (по версии ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов). Протестующих разгонял ОМОН. За четыре дня были задержаны почти 7 тысяч человек, более 250 попали в больницы. Один человек погиб на акции протеста в Минске, второй — после задержания в Гомеле. Было возбуждено больше 20 уголовных дел. В стране три дня практически отсутствовал доступ в интернет.