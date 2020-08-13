В минские офисы «Яндекса» и Uber пришли вооруженные люди

В минский офис «Яндекса» пришли неизвестные вооруженные люди. Эту информацию «Медузе» подтвердили в пресс-службе компании.

В минском офисе «Яндекс. Такси» проходит обыск, пишет Onliner.by со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». Также, по данным издания, обыск идет в минском офисе Uber.

Бренд Uber в Беларуси принадлежит «Яндексу», но офисы у них находятся в разных местах, уточнили «Медузе» в пресс-службе «Яндекса».

По словам источника ТАСС, в офисе «Яндекса» заблокированы несколько сотрудников. Основная часть персонала работает удаленно, отметил источник The Bell.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против результатов президентских выборов (по версии ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов). Протестующих разгонял ОМОН. За четыре дня в разных городах Беларуси были задержаны почти 7 тысяч человек, более 250 попали в больницы. Один человек погиб на акции протеста в Минске, второй — после задержания в Гомеле. Было возбуждено больше 20 дел о массовых беспорядках, хулиганстве и насилии в отношении сотрудников милиции.