СК завел дело на россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции в Израиле

Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении гражданки России и Израиля Юлии Ильинской по о незаконном получении бюллетеня для голосования.

Как установило следствие, в конце июня Ильинская трижды получила на территории Израиля бюллетени для голосования по поправкам к Конституции РФ — один на участке в российском посольстве в Тель-Авиве, второй — в российском генконсульстве в Хайфе, третий — дистанционным способом.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные действия, устанавливается местонахождение Ильинской», — говорится в пресс-релизе СК.

Ильинская ранее сама рассказала СМИ о том, что беспрепятственно проголосовала трижды по поправкам к Конституции РФ.