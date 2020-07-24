Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало уехал из страны, опасаясь ареста

Валерий Цепкало, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, покинул страну. Как рассказал Цепкало телеканалу «Дождь», решение уехать он принял после того, как получил информацию о готовящемся аресте.

Вместе с ним в Россию, сообщил Цепкало, уехали двое детей. Супруга Цепкало, Вероника, осталась в Минске, так как участвует в работе штаба Светланы Тихановской, которую ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты.

Вероника Цепкало, в свою очередь, рассказала «Дождю», что семья располагает информацией не только о возможном аресте мужа, но и вероятном лишении семьи родительских прав. В интервью РБК она также уточнила, что муж находится в Москве.

29 июня МВД Белоруссии заявил, что проводит доследственную проверку по заявлению гражданина Турции на Валерия Цепкало.

14 июля ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, считавшихся на выборах наиболее серьезными соперниками действующего главы страны Александра Лукашенко. Виктор Бабарико к этому моменту уже находился под арестом по обвинению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Регистрацию в качестве кандидата в президента прошла Светлана Тихановская. Ее штаб, как было объявлено 16 июля, будет работать совместно со штабами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. 20 июля стало известно, что Тихановская вывезла своих двоих детей из Белоруссии, в какую страну — не уточнялось.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа