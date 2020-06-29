МВД Белоруссии начало проверку в отношении кандидата в президенты Валерия Цепкало

МВД Белоруссии проводит доследственную проверку по заявлению гражданина Турции на кандидата в президенты Валерия Цепкало, сообщила tut.by пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало», — сказала она.

Валерий Цепкало — бывший дипломат, в 1994-м он стал частью команды Александра Лукашенко, пишут «Ведомости». Цепкало был первым замминистра иностранных дел Белоруссии, затем послом в США. В 2002 году он стал помощником Лукашенко по науке и технологиям. С Лукашенко Цепкало работал до марта 2017-го, когда белорусский президент неожиданно, как отмечают «Ведомости», уволил его.

Как пишет tut.by, заявление подал владелец группы строительных компаний Седат Игдеджи. Его фирмы строили объекты Парка высоких технологий, который основал Цепкало.

По словам Игдеджи, он также был подрядчиком строительства личного дома Цепкало. Бизнесмен утверждает, что за проектирование и строительство ему не заплатили. Цепкало назвал эти заявления «чушью».

О выдвижении на выборах президента Белоруссии Цепкало объявил в мае 2020 года. Как заметило РБК, Цепкало «стал последним остающимся на свободе представителем „большой оппозиционной тройки“ соперников» Лукашенко.

В июне в Белоруссии задержали бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, в мае — блогера Сергея Тихановского. Amnesty International признала Тихановского и Бабарико узниками совести.

Оппонента Лукашенко на нескольких выборах Николая Статкевича в 2020 году кандидатом не зарегистрировали из-за непогашенной судимости. Статкевич 30 июня должен был выйти из изолятора после 30 суток административного ареста, но, как пишет nn.by, на него завели уголовное дело и оставляют под стражей.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Подписи для регистрации в белорусский ЦИК сдали семь кандидатов, в том числе Цепкало, Лукашенко и Бабарико.