Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей из страны

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла своих детей из страны. Эту информацию она сама подтвердила сайту Tut.by.

Главный редактор издания «Хартия'97» Наталья Радина сообщила, что дети Тихановской — четырехлетняя дочь и десятилетний сын — находятся вместе со своей бабушкой в одной из стран Евросоюза.

Светлана Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа, известного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского.

Светлану Тихановскую поддерживают двое наиболее популярных противников Александра Лукашенко, которых не зарегистрировали кандидатами в президенты — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало.

В июне Тихановская заявляла, что ей поступали угрозы относительно судьбы ее детей в случае, если она не откажется от участия в предвыборной борьбе.