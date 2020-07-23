Лукашенко потребовал выдворить из Белоруссии иностранные СМИ, которые «зовут на майданы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выдворить из страны представителей некоторых иностранных СМИ, которые, по его мнению, дестабилизируют ситуацию во время предвыборной кампании.

«В правительстве у нас все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? «Би-би-си», «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — заявил Лукашенко на совещании со своей администрацией и членами кабинета министров.

Претензии президента коснулись не только интернет-СМИ, но и бумажной прессы. «Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду» в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации, — цитирует слова Лукашенко «Белта».