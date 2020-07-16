Адвокат: Сергей Фургал благодарит жителей Хабаровска за митинги, но не одобряет их

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, не одобряет массовые митинги, которые проходят в его поддержку. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин.

«Фургал никакого отношения к тем выступлениям жителей Хабаровска не имеет, он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», — цитирует слова защитника «Интерфакс».

Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии, посетившие губернатора в СИЗО «Лефортово», рассказывали, что Фургал не знает о проходящих в Хабаровске митингах, поскольку у него в камере нет телевизора и свежую прессу он не получает.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске 9 июля, после чего доставили в Москву и арестовали в рамках уголовного дела об убийствах и покушениях на предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатор свою вину отрицает.

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора. Первая из них, по данным СМИ, стала самой массовой в истории города. 16 июля митинги вновь продолжились.