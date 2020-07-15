Арестованный губернатор Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку. Членам ОНК запретили про них говорить

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает, что в Хабаровске проходят митинги в его поддержку. Об этом ТАСС сообщила представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева после посещения Фургала в СИЗО «Лефортово».

«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили [о митингах] говорить», — сказала Меркачева ТАСС. Членам ОНК «не разрешают про такое спрашивать», уточнила она в разговоре с РИА Новости.

В комментарии «Интерфаксу Меркачева добавила, что Фургал находится в камере один. Телевизор у него не работает из-за отсутствия антенны, передач он пока не получал, ему выдали лишь книги и газеты за 9 июля.

Сергей Фургал был арестован 9 июля. Его обвиняют в причастности к организации покушений и убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004-2005 годах. Фургал свою вину отрицает.

С 11 июля в Хабаровске проходят акции в поддержку Фургала. В первой из них участвовали десятки тысяч человек, она стала самой массовой в истории города. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что «такие митинги в городе не нужны», так как они противозаконны и увеличивают риск распространения коронавируса.

Президент России Владимир Путин пока не подписал указ об отставке Сергея Фургала и назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края. По данным «Коммерсанта», это может произойти до 16 июля.