Мэрия Хабаровска рассказала о жалобах жителей на шумные митинги. Глава города заявил о пагубном влиянии протестов на здоровье

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук впервые прокомментировал митинги в поддержку губернатора края , арестованного по делу о заказных убийствах.

«Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен», — сказал глава города.

В администрации Хабаровска при этом заявили, что жители города более 20 раз пожаловались на шум из-за митингов. «У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами. Мы работаем с правоохранительными органами по этому вопросу», — сказали в мэрии.

11-13 июля в Хабаровске прошли стихийные акции протеста против задержания губернатора Сергея Фургала. По официальным данным, на митинг 11 июля вышли 10-12 тысяч человек, по неофициальным — 20-30 тысяч. СМИ называли его самой массовой акцией в истории города.

Президент России Владимир Путин пока не подписал указ об отставке Сергея Фургала и назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края. По данным «Коммерсанта», это может произойти до 16 июля — сейчас в Кремле рассматривают пять кандидатур на смену Фургалу.

В ЛДПР (в ней состоит Фургал) считают, что, если губернатора края отправят в отставку, то регион должен возглавить представитель этой партии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры — это депутаты Госдумы Михаил Дегтярев, Сергей Жигарев и Андрей Андрейченко.