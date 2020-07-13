В Хабаровске третий день подряд проходят акции в поддержку Сергея Фургала. Контролировать работу правительства края приехал вице-премьер Юрий Трутнев

Дмитрий Моргулис / ТАСС / Scanpix / LETA

В Хабаровске устроили новую акцию в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств бизнесменов. Вечером 13 июля у здания краевой администрации собрались несколько сотен человек — они начали скандировать «Свободу!» и «Фургал — наш выбор». С начала акции был задержан один человек, но в целом полиция не препятствовала собравшимся. Акции проходят третий день подряд, но количество их участников все уменьшается — 11 июля в них принимали участие несколько десятков тысяч человек (СМИ назвали это самым массовым митингом в истории Хабаровска), 12 июля — от одной до трех тысяч человек, 13 июля на улицы вышли сотни жителей края. В третий день жители протестовали на центральной площади города, затем прошли шествием по улицам.

⭕️ Хабаровск. Третий день протестов RusNews

Власти Хабаровского края обвинили несистемную оппозицию в провокациях. «Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто „играет кровь“, другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства края. Власти также выразили обеспокоенность, что из-за митингов в регионе может произойти всплеск заболеваемости коронавирусом.

В Хабаровск приехал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его визит не был анонсирован заранее. Трутнев заявил, что намерен проконтролировать работу властей края в отсутствие губернатора и сразу же подверг ее критике: «Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо, и у меня есть все на это основания. У меня есть с кем сравнивать». Вице-премьер также отметил, что у жителей региона есть право выражать свое мнение и заявил, что власти России находятся «с той же стороны баррикад, что и все жители Хабаровского края».

Защита Фургала обжаловала его арест, заявил адвокат политика Борис Кожемякин. При этом в пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили «Интерфаксу», что жалоба в суд пока не поступила.

Отставка Фургала, который сейчас формально остается губернатором, может произойти до конца недели. Как пишет «Коммерсант», Кремль не намерен затягивать с отставкой, но процесс замедлился из-за поиска кандидата на должность временно исполняющего обязанности главы региона — по данным издания, Москва сейчас выбирает из пяти кандидатур.

Григорий Левченко