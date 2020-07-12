В Хабаровске второй день проходят митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала. Главное

Участники демонстрации в поддержку губернатора Хабаровского края. Хабаровск, 12 июля 2020 года Евгения Пустовит / ТАСС / Scanpix / LETA

Обновление: Вечером 12 июля в Хабаровске началась новая акция в поддержку Сергея Фургала. В ней принимают участие несколько тысяч человек. Они прошли по центральным улицам города, скандируя: «Свободу», «Я/Мы Фургал» и «Фургала — домой».

12 июля 2020 года в Хабаровске прошла новая несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 9 июля по обвинению в организации покушений и убийств бизнесменов в середине 2000-х годов.

Воскресная акция собрала заметно меньше людей. Как и в предыдущий день, участники протестного митинга собрались перед зданием городской администрации.

Хабаровский сайт DVhab.ru сообщил, что протестующие, как и вчера, сначала прошли по городу, а затем собрались в центре, скандируя лозунги. DVhab.ru отмечает, что акция собрала меньше участников, чем накануне. Об этом же сообщает и корреспондент ТАСС с места событий, не уточняя число участников. По оценке штаба Навального в Хабаровске на акцию собрались около двух тысяч человек. Хабаровское МВД пока оценок численности акции не давало.

«Сегодня шествие повторяется в меньших масштабах гораздо, видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие — что митинг, в итоге случилось и то, и то, сейчас идет шествие. Люди буквально присоединяются с улиц, с остановок, некоторые люди на машинах останавливаются и выходят [присоединяются]», — сообщил «МБХ медиа» активист Глеб Марьясов.

Пока никто из участников несанкционированной акции в Хабаровске не задержан. Правительство Хабаровского края призвало жителей «сохранять благоразумие» и не поддаваться на «провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции».

Также акция в поддержку Фургала прошла 12 июля в Комсомольске-на-Амуре. Активист Михаил Потапенков рассказал «МБХ медиа», что в акции участвовали «300−500 человек плюс автомобилисты».

Днем ранее в Хабаровске прошла первая акция в поддержку Фургала. Ее называли самой массовой протестной акцией в истории города, население которого около 616 тысяч человек. По официальным данным полиции, в акции приняли участие от 10 тысяч до 12 тысяч человек. Неофициально сообщалось о нескольких десятках тысяч участников.