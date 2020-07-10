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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде. Фотография
11:37, 10 июля 2020
Источник: Meduza
Басманный суд Москвы 10 июля арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он был задержан накануне в Хабаровске по подозрению в организации двух убийств в 2004-2005 годах. В рамках дела против губернатора арестованы еще четыре человека — как сообщает следствие, они дали показания на Фургала.
Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA
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