Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде. Фотография

Басманный суд Москвы 10 июля арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он был задержан накануне в Хабаровске по подозрению в организации двух убийств в 2004-2005 годах. В рамках дела против губернатора арестованы еще четыре человека — как сообщает следствие, они дали показания на Фургала.

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA