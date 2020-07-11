Евгения Пустовит / ТАСС

На несанкционированную акцию в в Хабаровске 11 июля собрались десятки тысяч человек — это исторический рекорд для краевого центра. Накануне митинга в защиту Фургала сообщения с призывом прийти на него распространяли в социальных сетях и через объявления на подъездах, сообщает хабаровский сайт DVHAB.RU. Городские власти пытались предотвратить акцию, огородив забором площадь Ленина — центральную площадь города, на которой планировали собраться участники акции. Предлогом для перекрытия площади стало проведение дезинфекции. Это не помогло — люди приехали на акцию не только из всех районов Хабаровска, но из пригородов.

Акция началась около полудня по местному времени. По оценке DVHAB.RU, к началу митинга в центре города собрались десятки тысяч человек. Агентство «Хабаровский край сегодня» пишет, что число протестующих могло превзойти количество участников акции «Бессмертный полк», на которую в городе собиралось до 60 тысяч человек. Оба издания называют митинг самой массовой акцией за всю историю краевого центра. «Коммерсант» пишет, что число собравшихся по разным оценкам могло составить 30-35 тысяч человек.

Полиция не мешала протестующим и никак не вмешивалась в происходящее. Сообщений о задержаниях участников митинга и шествия не было, пишет «Медиазона». Управление МВД по Хабаровскому краю заявило, что «в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек».

В итоге жители не только прошли шествием по центральным городским улицам, перекрыв их для движения транспорта, но и прошли сквозь ограждение на центральную площадь. Люди несли плакаты с надписями «Свободу Фургалу» и «Я/Мы Сергей Фургал». Собравшиеся скандировали «Свободу!», «Москва, уходи!», «Дальний восток — наш», «Путина — в отставку» и «Путин вор».

Митингующие в центре Хабаровска скандируют лозунги за Фургала ДВновости dvnovosti.ru

Помимо Хабаровска акции прошли в других городах края. Еще в день задержания Фургала первыми на случившееся отреагировали жители Комсомольска-на-Амуре. «У нас была серия одиночных пикетов, в это же время был небольшой митинг на площади около ЦУМа», — рассказал «Медиазоне» начальник производственного отдела местной типографии Вячеслав Жидкин. 11 июля в том же городе прошел полноценный митинг и шествие, которые собрали более тысячи человек. Как и в Хабаровске, акция была несанкционированной, однако сообщений о задержаниях ее участников не было. Шествия прошли и в нескольких районах Хабаровского края. А автомобилисты из райцентра Николаевск провели флешмоб в поддержку Фургала, выстроив своими автомобилями фразу «Я/Мы Фургал».

Акцию в поддержку Фургала провели автолюбители из Николаевска ДВновости dvnovosti.ru

Несмотря на формальную незаконность акции, пресс-служба хабаровского губернатора поблагодарила собравшихся. «Спасибо за вашу поддержку. Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны. Все началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с „Бессмертным полком“. Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой — не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам», — говорилось в обращении пресс-службы Фургала. Акция протеста в Хабаровске закончилась мирно спустя примерно четыре часа после ее начала: люди подписали петицию об освобождении губернатора и начали расходиться.

Обновление. После завершения акции руководитель пресс-службы губернатора Хабаровского края Надежда Томченко заявила, что ей поступили угрозы по поводу возможного возбуждения уголовного дела из-за митинга. По ее словам, звонок поступил от человека, связанного с правоохранительными органами.

Петр Лохов