Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края сообщила об угрозах после многотысячного митинга в поддержку главы региона

Глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Надежда Томченко сообщила, что ей стали угрожать уголовным делом после того, как в Хабаровске прошел многотысячный митинг в защиту арестованного главы региона Сергея Фургала.

«Сегодня мне уже поступали угрозы о том, что на меня заведут уголовное дело. За что — сказать сложно. Думаю, или экстремизм или якобы организация митинга. Назвать имя человека, от которого поступили угрозы, не могу. Но это человек, близкий сегодня с правоохранительными органами», — рассказала Томченко, слова которой приводят паблик Komsagram и «Комсомольская правда».

Томченко отметила, что ей позвонили, когда в инстаграме Сергея Фургала началась трансляция с митинга в его поддержку. Она рассказала «Новой газете», что звонивший требовал прекратить трансляцию, «иначе это может закончиться уголовным делом».

Надежда Томченко опасается, что ее и координатора краевого отделения ЛДПР Захара Синяговского могут задержать.

11 июля в Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края . По оценке СМИ, несколько десятков тысяч человек прошли шествием по центральным улицам города и провели митинг на центральной площади. Полиция в происходящее не вмешивалась. В краевом МВД сообщили, в несанкционированной акции участвовали 10-12 тысяч человек. В полиции заявили, что митинг организовала команда Сергея Фургала.