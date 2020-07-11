Жители Хабаровского края устроили шествия в защиту арестованного губернатора Фургала

В городах Хабаровского края проходят акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

«Штаб Навального в Хабаровске» сообщает о нескольких тысячах человек, идущих по центру Хабаровска. Участники шествия скандируют «Москва, уходи» и «Свободу!»

Издание dvhab.ru называет митинг в Хабаровске стихийным, место сбора участников — площадь Ленина — «была огорожена забором, но люди прорвались через него». «По подсчетам от различных политических движений края, на митинг собралось от 5 до 35 тысяч человек», — пишет портал.

Около часа дня по местному времени (шесть утра по Москве) в Хабаровске участники акции перекрыли дороги в центре города. Затем демонстранты пришли к администрации края и начали скандировать «Путина — в отставку» и «Путин вор», пишет «Медиазона», которая следит за трансляцией хабаровского «Штаба Навального». Полиция в многотысячный митинг не вмешивалась. Около 15:40 (8:40 по Москве) акция завершилась. Прошедший митинг называют самым массовым в истории Хабаровска.

В Комсомольске-на Амуре стихийная акция в поддержку Фургала прошла вечером 10 июля. На 11 июля намечался митинг, но площадь, где хотели его провести, огородили, пишет dvhab. В итоге днем 11 июля горожане устроили шествие до набережной. В нем участвовали около тысячи человек.

Как пишет паблик «Komsagram • Комсомольск-на-Амуре», акции в поддержку Фургала также прошли в городах Снежный, Эльбан, Солнечный.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений. По версии СК, Фургал причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах.

Обвинения строятся на показаниях ранее арестованных предполагаемых соучастников преступлений. Фургал вину не признает, 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.