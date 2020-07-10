Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала

Басманный суд Москвы санкционировал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. Он арестован до 9 сентября.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Представитель СК попросил закрыть заседание от публики, чтобы обеспечить безопасность участников дела, в том числе губернатора. Следователь отметил, что несколько участников процесса взяли под госзащиту из-за возможных угроз. Сам Фургал заявил, что не получал угроз.

Во время заседания Фургал назвал себя бывшим губернатором. «Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края», — сказал он в ответ на вопрос судьи о месте работы.

Сергея Фургала, возглавляющего регион с осени 2018 года, задержали в Хабаровске утром 9 июля. Следственный комитет объявил, что губернатор подозревается в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Обвинения строятся на показаниях ранее арестованных соучастников преступлений. Сам Фургал вину не признает.

За минувшие сутки в Хабаровском крае прошли обыски еще у пятерых членов ЛДПР, в которой состоит Сергей Фургал. Двое депутатов хабаровской краевой думы Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов арестованы по делу о мошенничестве. В СМИ их преследование связывают с делом Фургала.