У шестерых членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски. В партии состоит задержанный губернатор Фургал

В Хабаровском крае прошли обыски у шестерых членов ЛДПР, заявил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.

По его словам, оперативные мероприятия «в квартирах, гаражах, машинах» проводились в том числе у задержанного накануне губернатора Сергея Фургала и еще двух депутатов, которые сейчас находятся в изоляторе временного содержания. С чем именно связаны обыски, Зюбр не уточнил.

Ранее сообщалось о задержании хабаровских парламентариев от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова, подозреваемых в мошенничестве. Источники СМИ связывали это с делом Фургала.

Обновлено. Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутатов Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова до 8 сентября по части 4 статьи 159 УК («приготовление к мошенничеству»), сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было возбуждено 9 июля. Его подозревают в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора задержали и доставили в Москву, где суд изберет ему меру пресечения. Сам Фургал своей вины не признал.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Госдуме, что российские власти начали действовать «как при Сталине» и пригрозил выходом фракции из парламента.