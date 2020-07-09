Двоих депутатов от ЛДПР задержали в рамках дела против губернатора Хабаровского края

Двое депутатов Законодательной Думы Хабаровского края Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что депутатов задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

Оба задержанных депутата, как и Сергей Фургал, состоят в ЛДПР.

Обновление. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что уголовное дело Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова «пока не связано» с делом Сергея Фургала. Парламентариев подозревают в хищении в особо крупном размере, сказал источник.

После задержания Сергея Фургала лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российские власти начали действовать «как при Сталине». Глава партии пригрозил, что фракция ЛДПР покинет Госдуму: «Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные!»

Читайте также Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств