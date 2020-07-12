В Хабаровске началась новая акция в поддержку губернатора Сергея Фургала

Вечером 12 июля в центре Хабаровска началась новая акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации покушений и убийств бизнесменов.

Митингующие в Хабаровске ДВновости dvnovosti.ru

Хабаровский сайт DVhab.ru сообщает, что «огромная толпа протестующих вновь заняла центральную улицу Хабаровска». Протестующие пришли на площадь Ленина. По приблизительным оценкам, в акции участвовали до двух тысяч человек. Они скандировали: «Свободу!» и «Я/Мы Фургал».

С площади Ленина участники акции отправились на Комсомольскую площадь. Толпа идет по проезжей части, движение автомобилей практически парализовано, видно в онлайн-трансляции Штаба Навального в Хабаровске.

Вечерний митинг в поддержку Сергея Фургала. День второй Штаб Навального в Хабаровске

Людей, по словам очевидцев, примерно в два раза меньше, чем на вчерашней акции, ставшей рекордной в истории Хабаровска по числу участников. По официальным данным в акции 11 июля приняли участие от 10 тысяч до 12 тысяч человек. Неофициально сообщалось о нескольких десятках тысяч участников.

Полиция, сообщает DVhab.ru, в происходящее не вмешивается, о задержанных не сообщается.

Сергей Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в 2018 году. Фургал — кандидат от ЛДПР — тогда выиграл выборы у действовавшего на тот момент главы региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске по подозрению в причастности к организации покушений и убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургала доставили в Москву, где суд арестовал его на два месяца. Свою вину губернатор не признает.