В Москве и Петербурге устроили акции против поправок к Конституции

Продолжение На акции против поправок к Конституции в Москве начались задержания

В Москве и Санкт-Петербурге устроили уличные акции против реформы Конституции России. Во время акций собирали подписи с требованием отменить внесенные поправки.

В Москве протестующие вышли на Пушкинскую площадь. Как сообщает корреспондент «Медузы», к началу акции там собрались около 300 человек. Они скандировали «Россия будет свободной!», «Путин вор!», «Долой царя!» и «Путин, уходи!»

На акции в Петербурге в очередь, чтобы поставить подписи против поправок к Конституции, выстроились около 200 человек.

На момент написания новости «Медузы» полиция не задерживала участников акций в Москве и Петербурге.

Обновлено. В Москве протестующие начали шествие в сторону Петровки. В колонне движутся около тысячи человек. Колонну сопровождают машины ДПС. Несколько человек легли на проезжую часть, перекрыв движение.