На акции против поправок к Конституции в Москве начались задержания

В Москве полиция начала задерживать участников акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak Live.

По данным «МБХ медиа», задержаны около 60 человек. Среди них муниципальный депутат Юлия Галямина и ее дочь. Силовики действуют жестко и задерживают в том числе тех, кто просто стоит на тротуарах, передает «МБХ медиа».

Среди задержанных также есть журналисты, в частности, редактор TJ Анна Бегиашвили. Znak.com пишет, что сотрудники полиции разделили прессу на несколько групп, мешают съемкам.

Акция против обновленной Конституции в Москве началась на Пушкинской площади около 19:00. Протестующие собирали подписи под требованием отменить внесенные поправки.

Спустя два часа началось стихийное шествие по Бульварному кольцу, в котором участвовали около 350 человек. Некоторые из активистов легли на проезжей части на Петровском бульваре и перекрыли движение. Полиция сначала требовала освободить проезжую часть, а потом начала задержания.

Также акция против поправок в Конституцию проходит в Петербурге. Там о задержаниях не сообщалось.