Из-за аварий «Норникеля» Потанин потерял 3,6 миллиарда долларов, но остался богатейшим россиянином
Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина на фоне аварий на предприятиях компании упало до 23 миллиардов долларов.
Как свидетельствуют данные Forbes, с начала июня состояние бизнесмена сократилось на 3,6 миллиарда долларов.
Тем не менее Потанин все равно сохраняет за собой первое место в рейтинге богатейших предпринимателей России, а также 49-е место в списке богатейших бизнесменов мира.
Падение котировок «Норникеля» началось 4 июня — после совещания Владимира Путина, посвященного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив 21 тысячи тонн нефтепродуктов.
Потанин пообещал потратить на ликвидацию последствий аварии 10 миллиардов рублей. При этом Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 миллиардов рублей и предложил компании добровольно возместить его. В «Норникеле» с такой оценкой не согласились.
Еще одно падение котировок произошло 13 июля, после аварии на предприятии «Норильсктрансгаз» на Таймыре, где из-за разгерметизации трубопровода вытекло 44,5 тонн топлива.