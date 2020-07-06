Ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске оценили в 148 миллиардов рублей. Росприроднадзор потребовал от «Норникеля» выплатить сумму добровольно

Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ведомство отметило, что уже направило требования о добровольном возмещении ущерба в Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, входящую в группу «Норникель».

В самом «Норникеле» «Интерфаксу» пояснили, что документы пока не получали и пообещали прокомментировать их после их поступления.

Чистая прибыль «Норникеля» за 2019 год составила 6 миллиардов долларов (430 миллиардов рублей).

В результате аварии вылилась 21 тысяча тонн нефтепродуктов. Это крупнейшая авария в истории России после разлива 94 тысяч тонн нефти в Коми в 1994 году.