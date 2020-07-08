«Норникель» не согласился с оценкой ущерба от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 миллиардов рублей

Компания «Норникель» оспаривает данную Росприроднадзором оценку ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива .

По мнению компании, говорится в заявлении, размещенном на сайте «Норникеля», расчет причиненного ущерба, сделанный Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, «основан на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке».

При этом, подчеркивается в заявлении, «Норникель» подтверждает готовность компенсировать причиненный в результате разлива нефтепродуктов вред окружающей среде в полном объеме «в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Росприроднадзор ранее оценил экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 миллиардов рублей. Требование о добровольном возмещении ущерба, заявили в Росприроднадзоре 6 июля, уже направлены в Норильско-Таймырскую энергетическую компанию, входящую в группу «Норникель».

После того, как «Норникель» опубликовал заявление о несогласии с оценкой ущерба, акции компании на Московской бирже подорожали на 2,2%, сообщает РБК. К 13:00 мск котировки немного снизились, и акции торговались на 0,98% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.