На Таймыре на предприятии «Норникеля» произошла разгерметизация трубопровода. Вытекло 44,5 тонн топлива

Обновление: Компания «Норильсктрансгаз» заявила, что по уточненным данным из трубопровода вытекло 44,5 тонны топлива. Прокуратура Красноярского края начала проверку.

На Таймыре на предприятии «Норильсктрансгаз», которое входит в ГМК «Норникель», в результате разгерметизации трубопровода произошла утечка топлива, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, авария произошла при перекачке авиационного топлива из баржи в районе поселка Тухард. Топливо попало в почву, но загрязнения реки Большая Хета, сообщил собеседник «Интерфакса», удалось избежать.

Пресс-служба «Норильсктрансгаза» подтвердила факт аварии, подчеркнув, что «на место были своевременно направлены аварийные службы». В почву, сообщили в пресс-службе, попали около 20 тонн авиационного керосина. Принимаются все необходимые меры для сбора разлитого топлива, угрозы жизни и здоровью людей нет, заявили в «Норильсктрансгазе».

В конце мая в результат аварии на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Это крупнейшая авария в истории России после разлива 94 тысяч тонн нефти в Коми в 1994 году. Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 миллиардов рублей и предложил компании добровольно возместить его. В «Норникеле» с такой оценкой не согласились, но пообещали, что причиненный окружающей среде вред будет скомпенсирован.