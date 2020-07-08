Союз журналистов России отправил директору ФСБ запрос о связи дела Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью

Союз журналистов России (СЖР) направил запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию о связи дела Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью. Об этом сообщается на сайте СЖР.

«Союз журналистов России просит предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Сафронова Ивана Ивановича с его профессиональной журналистской деятельностью», — говорится в тексте запроса.

Также СЖР выразил озабоченность в связи с задержаниями журналистов, которые выходили на одиночные пикеты в поддержку Сафронова. В полиции СЖР пояснили, что пикеты запрещены в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

«В связи с этим Союз журналистов России обращается ко всем уполномоченным организациям с предложением рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты», — заявило объединение.

Советник главы «Роскосмоса», в прошлом работавший журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей», Иван Сафронов 7 июля был арестован по подозрению в госизмене. По версии следствия, он передал некие секретные данные разведке Чехии. Сафронов отрицает вину.

По версии следствия, передача секретной информации произошла в 2017 году, когда Сафронов работал в «Коммерсанте». Защита выражала уверенность, что преследование связано с его журналистской деятельностью, но отмечала, что следствие старается доказать отсутствие этой связи. Кремль также ее отрицал.

7 июля, после задержания Сафронова, журналисты вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке. Не меньше 25 участников пикетов были задержаны. 8 июля пикеты продолжились в Москве и в других городах России.