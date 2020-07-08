Журналисты в разных городах России вышли к ФСБ на пикеты в поддержку Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Фотографии Материал обновляется

Журналисты в разных городах России начали устраивать у региональных управлений ФСБ акции в поддержку советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» , задержанного 7 июля по делу о госизмене. В Москве и Петербурге одиночные пикеты в поддержку Сафронова начались в день его ареста: московская полиция задержала 28 человек, петербургская — никого. Этот материал будет обновляться по мере появления новой информации.

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