На Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова

В Москве на улице Лубянка возле здания управления ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова, задержанного по обвинению в госизмене.

Как сообщает в твиттере журналистка Олеся Герасименко, акция будет идти весь день.

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали утром 7 июля. По версии ФСБ, он передал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну.