Элайджа Вуд записал обращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико

Актер Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые сейчас находятся в СИЗО. Обращение Вуда выложила в инстаграме девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева.

В видео Вуд сказал, что записать обращение его попросили друзья семьи Бабарико. Он добавил, что читал о ситуации, в которую попали Виктор и Эдуард, и выразил надежду, что скоро их освободят.

«Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи из „Властелина колец“: „В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться“. Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!» — сказал актер.

Элайджа Вуд сыграл одну из главных ролей в кинотрилогии «Властелин колец». Как рассказал предвыборный штаб Виктора Бабарико, кандидат в президенты и члены его семьи очень любят «Властелина колец» и во время новогодних праздников пересматривают режиссерские версии фильмов из этой серии.

Обновлено. Tut.by обратил внимание, что видео Элайжи Вуда записано через сервис Cameo, через который у знаменитостей можно заказать подобные видео за определенную плату.

Виктор Бабарико 20 лет занимал пост председателя правления Белгазпромбанка. Он ушел с этой должности незадолго до своего выдвижения в президенты Белоруссии в мае 2020 года.

Бабарико стал одним из самых популярных соперников Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах. В середине июня Бабарико был задержан по делу о неуплате налогов и отмывании денег в Белгазпромбанке. В рамках дела были задержаны еще 15 бывших и действующих сотрудников банка.

Вместе с Виктором Бабарико был задержан его сын Эдуард. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.