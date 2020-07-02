Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки

Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача взятки. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

Сыну кандидата Эдуарду Бабарико предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Виктор Бабарико был задержан 18 июня, он находится в СИЗО. 20 июня стало известно, что его обвиняют по уголовной статье, но тогда не уточнялось, по какой именно. Бабарико отказывается признать себя виновным.

Виктор Бабарико 20 лет занимал пост председателя правления Белгазпромбанка. Он ушел с этой должности в мае 2020-го, когда выдвинулся кандидатом в президенты Белоруссии. После его выдвижения были задержаны еще 15 бывших и действующих сотрудников банка.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, собирается баллотироваться на очередной срок. По неофициальным оценкам, Виктора Бабарико поддерживают в качестве кандидата около половины избирателей.