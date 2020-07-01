В сюжете мордовского телеканала о голосовании по поправкам увидели вброс бюллетеней. Власти это отрицают

Телеканал «Народное телевидение Мордовии» показало сюжет о придомовом голосовании по поправкам к Конституции, в котором зрители увидели вброс бюллетеней. Об этом сообщается в сообществе «Саранск. Доска позора» в ВК.

29 июня паблик выложил фрагмент сюжета. В нем говорится, что голосование проходит без нарушений и что рядом с урнами постоянно находились наблюдатели. На этих словах в сюжете показано, как чья-то рука в синей перчатке забрасывает в урну несколько бюллетеней.

Как утверждает «Саранск. Доска позора», сюжет был удален из соцсетей «Народного телевидения Мордовии», когда в комментариях стали писать о вбросе бюллетеней.

Издание «Известия Мордовии» сообщило, что вброс заподозрили на избирательном участке № 568 в Саранске. Соответствующее сообщение поступило на «горячую линию» ситуационного центра Общественной палаты Мордовии, который координирует работу наблюдателей в республике.

Как заявили в Общественной палате, члены ситуационного центра выяснили, что вброса не было. В сюжет «Народного телевидения Мордовии» якобы попала рука избирательницы, которая опустила в урну собственный бюллетень и бюллетень своей сестры, у которой нарушена координация движений после инсульта. Подчеркивается, что женщина предварительно спросила разрешения у членов участковой избирательной комиссии.

Это не первое сообщение о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции. Ранее выяснилось, что власти контролируют явку, и что проголосовать можно дважды и даже трижды. Кроме того, в одном районе Москвы число голосовавших на дому завысили в 12 раз, а в другом семейная пара обнаружила, что за них уже кто-то проголосовал.

Движение за права избирателей «Голос» на 30 июня получило 1587 обращений, из которых признаки нарушений содержат 682. Совет по правам человека при президенте заявил, что больше 90% жалоб на нарушения, собранных «Голосом», оказались ложными.