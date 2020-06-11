Дизайнеру Константину Коновалову, которому сломали ногу при задержании, пришел штраф на 15 тысяч рублей. Хотя суд требовал заплатить 10 тысяч

Дизайнеру Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу перед акцией за свободные выборы в Мосгордуму, через портал госуслуг пришел штраф на 15 тысяч рублей. При этом суд оштрафовал Коновалова только на 10 тысяч рублей.

«Я просто думал, что оплачу штраф, чтобы не висело, еще за границу не выпустят из-за него. Захожу, а там 15 тысяч вместо 10. Наверное, не стоит этот штраф оплачивать, если он не мой», — сказал Коновалов «МБХ медиа».

Адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош, который представляет интересы Коновалова, заявил изданию, что неверная сумма штрафа может быть связана с ошибкой. «Кто-то неправильно забивает документы, человеческий фактор», — считает Сирош.

Константин Коновалов был задержан 27 июля 2019 года около мэрии Москвы, перед началом несогласованной акции за свободные выборы в Мосгордуму. При задержании сотрудники полиции повалили Коновалова на землю, и он сломал ногу о бордюр. Дизайнер безуспешно добивался возбуждения уголовного дела против полицейских.

В сентябре Савеловский суд назначил Коновалову 10 тысяч рублей штрафа по статье о нарушении порядка массовых акций. Мосгорсуд отменил штраф и вернул дело на новое рассмотрение. В феврале Савеловский суд повторно оштрафовал Коновалова на 10 тысяч рублей. Это решение Мосгорсуд отменять не стал.