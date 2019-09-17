Константина Коновалова, которому сломали ногу при задержании, оштрафовали за акцию 27 июля

Судья Савеловского суда Москвы Ольга Чистова назначила штраф 10 тысяч рублей дизайнеру Константину Коновалову по статье о нарушении правил проведения массовых акций. Об этом «МБХ медиа» рассказали в пресс-службе суда.

Заседание прошло без Коновалова, он просил суд об отсрочке так как он находится в больнице, где лечит ногу, сломанную при задержании.

Коновалова задержали утром 27 июля около мэрии Москвы, за три часа до начала несогласованной акции. По словам дизайнера, он был на пробежке.

Сотрудники полиции повалили Коновалова на землю таким образом, что он сломал ногу о бордюр. Дизайнер обратился с сообщением о преступлении в СК, но там действия полицейских сочли правомерными и отказались проводить проверку.