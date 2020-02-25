Дизайнера Константина Коновалова, которому при задержании сломали ногу, повторно оштрафовали на 10 тысяч рублей

Савеловский районный суд Москвы назначил дизайнеру Константину Коновалову административный штраф в размере 10 тысяч рублей по делу о нарушении правил проведения массовых акций. Об этом Коновалов сообщил в твиттере.

По версии полиции, Коновалов участвовал в несогласованной акции протеста за свободные выборы, прошедшей 27 июля 2019 года в Москве. В протоколе задержания сказано, что Коновалов вместе с другими участниками акции скандировал лозунги «Допускай!», «Позор!», «Путин вор!» и другие.

Сам Коновалов говорил, что его задержали утром 27 июля во время пробежки за несколько часов до начала акции. По словам дизайнера, полицейские избили его, сломав ногу. Коновалов отметил на суде, что лечение заняло более трех месяцев, а боль он иногда испытывает до сих пор, сообщает «МБХ медиа».

Адвокат Федор Сирош, сотрудничающий с «Апологией протеста», просил суд прекратить дело, поскольку нет события правонарушения.

В сентябре 2019 года Савеловский суд Москвы впервые оштрафовал Константина Коновалова на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения массовых акций. В январе Мосгорсуд отменил решение суда, направив дело на новое рассмотрение.