Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову за акцию 27 июля. При задержании полицейские сломали ему ногу

Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу перед началом акции за свободные выборы 27 июля в Москве. Об этом сообщает в своем телеграм-канале «Апология протеста». Адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош представляет интересы Коновалова.

Административное дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Константин Коновалов был задержан утром 27 июля около мэрии Москвы, за три часа до начала акции за свободные выборы, которую власти не согласовали. По словам дизайнера, он был на пробежке.

При задержании сотрудники полиции повалили Коновалова на землю таким образом, что он сломал ногу о бордюр. Дизайнер безуспешно пытался добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейских.

В середине сентября Коновалову был назначен административный штраф 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения массовых акций.