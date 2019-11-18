Мосгорсуд окончательно отказал дизайнеру, который добивался возбуждения дела против полицейских, сломавших ему ногу

Судья Мосгорсуда Дмитрий Монекин отказал дизайнеру Константину Коновалову, который добивался возбуждения уголовного дела после того, как полицейские сломали ему ногу перед акцией 27 июля.

Как передает корреспондент «Медузы», рассмотрение апелляционной жалобы (от начала процесса до вынесения решения) заняло у судьи Монекина около 16 минут. Ранее в жалобе Коновалову отказал Тверской суд.

18 ноября судья Мосгорсуда Валентин Новиков также рассмотрел апелляционную жалобу Александра Костюка — несовершеннолетнего участника акции 3 августа, у которого после задержания зафиксировали сотрясение мозга. Судья Новиков за минуту принял решение об отказе в жалобе, сообщил корреспондент «Медузы».

Коновалов и Костюк намерены подать жалобы в Европейский суд по правам человека.