Полиция сломала москвичу ногу, следствие и суд это проигнорировали. Кремль не знает, что с этим делать

Архив Константина Коновалова

«Медуза»: В августе вы высказывались по поводу московского дизайнера Константина Коновалова, которому перед акцией 27 июля полицейские сломали ногу. Вы тогда говорили, что в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Вчера Московский городской суд поставил точку в этом деле — он решил, что Следственный комитет все сделал правильно, когда отказался расследовать перелом Коновалова. Как считают в Кремле, куда теперь стоит обратиться дизайнеру Коновалову, если ни российские правоохранительные органы, ни российские суды не хотят разбираться с полицейскими, которые сломали ему ногу на акции?

Дмитрий Песков: Я оставлю без комментариев, потому что я, честно говоря, не знаю ответа на этот вопрос. Наверняка у него есть адвокаты, которые могут определить соответствующую тактику и стратегию. В случае, если он хочет продолжать это дело.

«Медуза»: Вы могли бы как-то оценить ситуацию, когда получается, что в России невозможно добиться справедливости, если полицейские ломают тебе ногу?

Песков: Было решение суда, которое я не имею права комментировать.

«Эхо Москвы»: Насколько президент следит или не следит за такой ситуацией? Защита прав граждан — это функция президента в том числе. Насколько он удовлетворен, как здесь работает правоохранительная система и судебная система по защите прав граждан?

Песков: Граждане в установленном законом порядке могут защищать свои права, что они и делают. При несогласии на каком-то этапе есть возможности апеллировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь мне нечего добавить. Мы не можем комментировать судебные решения.

«Эхо Москвы»: Неужели Кремль не беспокоит ситуация, когда человек просто совершает утром пробежку, ему ломает ногу полицейский и все разводят руками и говорят: «Ну что ж, такая система»?

Песков: Я не могу ничего добавить к уже сказанному.

Михаил Зеленский