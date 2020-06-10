Бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов арестован на 18 суток за участие в шествии в поддержку Ильи Азара

Пресненский суд Москвы арестовал на 18 суток бывшего Самариддина Раджабова за участие в несогласованном шествии 5 июня. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Раджабов был задержан накануне. Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Раджабов не признал вину, пишет «МБХ медиа».

5 июня сторонники «Бессрочного протеста», а также освобожденные из ОВД «Пресня» участники одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара провели шествие по пути из отдела. Они выступали против задержаний на пикетах и кричали «Свободу Азару» и «Россия будет свободной». В последующие дни несколько участников шествия были задержаны.

28 мая журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест на 15 суток за одиночный пикет в Москве в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел.

После задержания Азара в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции с требованием отпустить его на свободу. Мосгорсуд сократил журналисту срок административного ареста. Он вышел на свободу 7 июня.