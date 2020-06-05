В Москве и Петербурге возобновились задержания на одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара
Источник: ОВД-Инфо
Надежный источник
В Москве у здания МВД на Петровке, 38, возобновились задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, передает «ОВД-Инфо».
В Санкт-Петербурге пикеты и задержания тоже возобновились.
К 19:20 мск известно о 13 задержанных в Москве и двух — в Петербурге. Одного из задержанных в Москве уже отпустили.
Одиночные пикеты в Москве идут с 28 мая, когда журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за пикет в поддержку арестованного создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.