Мосгорсуд сократил срок административного ареста Ильи Азара. Он выйдет на свободу 7 июня

Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста, назначенного журналисту и муниципальному депутату Илье Азару.

Азар выйдет из спецприемника 7 июня, сообщает «Апология протеста», чей адвокат Леонид Соловьев представлял интересы журналиста.

28 мая Азара арестовали на 15 суток, признав виновным в повторном нарушении законодательства о митингах из-за одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» .

28 мая возле ГУ МВД Москвы на Петровке начались пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара. Помимо Москвы пикеты проходили в Петербурге и Нижнем Новгороде — в этих трех городах полицейские задержали около 130 протестующих.