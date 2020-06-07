Илья Азар на свободе. Фотография

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Азара отправили под арест за одиночный пикет в Москве в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. После задержания Азара в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции с требованием отпустить его на свободу.

Евгений Фельдман для «Медузы»