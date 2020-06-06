Анонимный художник Бэнкси опубликовал в своем инстаграме новую работу, посвященную проблеме неравенства в США.

На рисунке изображен мемориал с портретом, цветами, свечой и подпаленным американским флагом.

Подпись к изображению гласит:

«Сначала я подумал, что мне лучше заткнуться и послушать, что говорят об этом черные люди.

Но почему? Ведь это не их проблема, а моя.

Люди другого цвета кожи терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она затапливает квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система превращает их жизнь в страдание, но не их задача ее исправлять. Они и не могут — никто не пустит их в квартиру наверху.

Это проблема белых. И если белые ее не решат, кто-то поднимется наверх и выбьет дверь».

В США вторую неделю продолжаются массовые протесты против полицейского произвола из-за убийства в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Кампания проходит под лозунгами движения Black Lives Matter, борющегося за равноправие афроамериканцев. Протесты охватили всю страну и нередко сопровождаются беспорядками, мародерством и столкновениями с полицией.