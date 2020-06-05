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В Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом. Мэр города расплакался у гроба
55 секунд
13:15, 5 июня 2020
В Миннеаполисе прошла церемония прощания с 46-летним афроамериканцем Джорджем Флойдом, убитым 25 мая при задержании полицией. В ближайшие дни церемонии прощания пройдут в Северной Каролине, где родился Флойд, и в Техасе, где он прожил большую часть жизни. Убийство Флойда стало поводом для стихийных акций протеста по всей стране против расизма и полицейского произвола. Во многих городах после этого начались беспорядки и грабежи.
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