В Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом. Мэр города расплакался у гроба

В Миннеаполисе прошла церемония прощания с 46-летним афроамериканцем Джорджем Флойдом, убитым 25 мая при задержании полицией. В ближайшие дни церемонии прощания пройдут в Северной Каролине, где родился Флойд, и в Техасе, где он прожил большую часть жизни. Убийство Флойда стало поводом для стихийных акций протеста по всей стране против расизма и полицейского произвола. Во многих городах после этого начались беспорядки и грабежи.

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