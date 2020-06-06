Дорогу к Белому дому разукрасили лозунгом протестов Black Lives Matter. Фотография

В столице США на 16-й стрит, ведущей к Белому дому, нанесли огромную надпись желтого цвета Black Lives Matter — она является лозунгом кампании за равноправие афроамериканцев и против полицейского произвола. В стране вторую неделю продолжаются протесты и беспорядки из-за убийства полицейскими в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мэр округа Колумбия Мюриел Баузер распорядилась переименовать участок улицы, на котором нанесена надпись, в Black Lives Matter Plaza.

Carlos Vilas Delgado / EPA / Scanpix / LETA