Защитные маски, продающиеся в московском метро, подешевели на треть

С 3 июня стоимость масок, продающихся в кассах и торговых павильонах московского метро, снижена до 20 рублей, объявил городской департамент транспорта в телеграм-канале. С 4 июня такая же цена будет установлена и на маски, продающихся через автоматы.

С 12 мая в общественном транспорте в Москве, в том числе в метро, можно ездить только в масках и перчатках. Ранее маску в метро можно было купить за 30 рублей, а перчатки — за 20 рублей. Изменится ли цена перчаток, в сообщении департамента транспорта не уточняется.

«Русская служба Би-би-си» выяснила, что маски в московском метро продаются с наценкой от нескольких сотен до тысяч процентов. Мэрия это отрицает, заявляя, что маски для продажи в метро «предоставил город», а «их стоимость стандартизирована».

В середине мая стало известно, что мэрия Москвы приобрела ООО «КИТ» из Владимира, которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России. Сумма сделки не разглашается. Именно продукция «КИТ» продается в московском метро.

Пассажирам московского метро с инвалидностью и многодетные семьи, которые пользуются услугами социальной службы метрополитена, маски и перчатки выдают бесплатно. Раздавать средства индивидуальной защиты другим пассажирам в мэрии отказались, заявив, что это приведет к спекуляциям.