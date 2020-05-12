«Русская служба Би-би-си»: Московский метрополитен продает маски и перчатки с наценкой в сотни или тысячи процентов

Наценка на маски и перчатки, продаваемые в московском метро, составляет от нескольких сотен до тысяч процентов. Соответствующие расчеты провела «Русская служба Би-би-си».

Маски на станциях метро продаются по 30 рублей за штуку, перчатки — по 20 за пару.

Издание нашло несколько контрактов, которые заключал Московский метрополитен. Так, в начале февраля перевозчик объявил три закупки на приобретение масок на сумму 900 тысяч рублей (549 тысяч масок по цене 1,64 рубля за штуку). Тогда же были закуплены 1,4 миллиона пар перчаток за 6,2 миллиона рублей (4,37 рубля за штуку).

Еще один контракт, который обнаружила «Русская служба Би-би-си», был заключен Центром лекарственного обеспечения департамента здравоохранения — в конце февраля были закуплены маски на 200 миллионов рублей, по 7 рублей за штуку.

В Москве с 12 мая ношение масок и перчаток в метрополитене является обязательным. По данным властей, в первый день это требование соблюдали до 90% пассажиров.